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Ротенберг назвал матчи СКА с ЦСКА российским «эль класико» и лучшим, что есть в отечественном хоккее

Питерцы уверенно обыграли своих московских одноклубников.
22 ноября 2022 23:00
автор: Александр Шульгин

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли много классных матчей, которые развивают наших игроков, вызывают огромный интерес. Можно сравнить с «эль класико»: «Барселона» - «Мадрид». Это лучшее, что есть, чтобы наш хоккей развивался. Важно иметь матчи, которые привлекают болельщиков. Повышаются рейтинги, привлекаются спонсоры, расширяется целевая аудитория. Смотрел на трибунах, много улыбок, маленькие детишки очень рады. Будем стремиться улучшать нашу игру», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу питерцев.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров, оформивший дубль на 14-й и 24-й минутах, а также Михаил Воробьев (1), Никита Гусев (3), Захар Бардаков (8) и Дмитрий Яшкин (49). Соперник ответил точными бросками Павла Карнаухова (27) и Владислава Каменева (29).

Таким образом, питерцы прервали серию из двух поражений кряду, а москвичи прервали серию из четыре побед подряд.

24 ноября СКА сыграет с «Локомотивом», а команда Сергея Федорова в тот же день встретится с «Торпедо».

источник: КХЛ
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