Федоров об игре ЦСКА во встрече со СКА: Никакие матчи нельзя так начинать

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров раскритиковал свою команду за игру в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

«Игрой сложно назвать, особенно наш первый период. Не похоже на нас. Причины найдем, разберем. Это был хороший тест. Мы обязаны сделать выводы, попереживать немножко, завтра - другой день, будем настраиваться на следующую игру. Соперника с победой, быстрая, мобильная команда. Другого и не ожидали. Сделаем определенную работу, парни все прекрасно понимают, что интенсивность должна быть намного выше, особенно со СКА. Никакие матчи, особенно хоккейные, нельзя так начинать», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу питерцев.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров, оформивший дубль на 14-й и 24-й минутах, а также Михаил Воробьев (1), Никита Гусев (3), Захар Бардаков (8) и Дмитрий Яшкин (49). Соперник ответил точными бросками Павла Карнаухова (27) и Владислава Каменева (29).

Таким образом, питерцы прервали серию из двух поражений кряду, а москвичи прервали серию из четыре побед подряд.

24 ноября СКА сыграет с «Локомотивом», а команда Сергея Федорова в тот же день встретится с «Торпедо».