Передача Дадонова не спасла «Монреаль» от разгрома от «Баффало»

Хоккеисты «Баффало Сэйбрз» выиграли у «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Монреале завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей. Первые две шайбы в ворота «Монреаля» были заброшены в первую минуту матча.

В составе хозяев льда голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов, который заработал второе результативное очко в сезоне. А гости прервали свою восьмиматчевую серию поражений.

«Баффало», набрав 16 очков находится на 14-м месте в Восточной конференции, «Монреаль» с 19 очками идет 11-м там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» - «Баффало» - 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

0:1 – Далин (Томпсон, Скиннер), 0:35

0:2 – Петерка (Козенс, Куинн), 0:52

0:3 – Так (Далин, Скиннер), 2:13 (бол.)

1:3 – Кофилд (Гуле, Савар), 2:57

1:4 – Скиннер (Томпсон, Так), 31:21

2:4 – Монахэн (Дадонов, Уайдмэн), 33:57

2:5 – Йокихарью (Так, Томпсон), 43:48

2:6 – Томпсон (Скиннер, Хиностроза), 46:39

2:7 – Скиннер (Козенс, Далин), 54:26 (бол.).

Вратари: Аллен - Андерсон