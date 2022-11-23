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35 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Лос-Анджелес»

«Нью-Йорк» одержал волевую победу, отыгравшись с 0:2.
23 ноября 2022 09:20
автор: Александр Евграфов

«Нью-Йорк Ренйджерс» одержали волевую победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Проигрывая по ходу матча 0:2, «Рейнджерс» смогли переломить ход встречи, которая завершилась в Лос-Анджелесе со счетом 5:3 в пользу гостей.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 35 из 38 бросков в створ своих ворот.

В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, шайбы на счету Брэйдена Шнайдера, Винсента Трошека и Каапо Какко. У хозяев льда отличились Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер.

«Рейнджерс» набрал 24 очка и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Кингз» столько же очков, но команда из Лос-Анджелеса на третьем месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

1:0 – Фиала (Кемпе, Копитар), 0:35

2:0 – Виларди (Фиала, Доути), 6:01

2:1 – Шнайдер (Читил, Лафренье), 22:22

2:2 – Трошек (Линдгрен, Фокс), 32:01

2:3 – Какко (Читил, Лафренье), 38:44

3:3 – Уолкер (Копитар, Фиала), 46:12

3:4 – Крайдер (Зибанья, Фокс), 47:06

3:5 – Крайдер (Весей, Миллер), 59:10

Вратари: Петерсен-Шестеркин

источник: «Советский спорт»
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