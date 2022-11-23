Игорь Знарок покинул пост главного тренера команды Женской хоккейной лиги

Главный тренер команды «Белые медведицы», выступающей в Женской хоккейной лиги объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В команде 55-летний специалист проработал с начала сезона-2021/22 и вывел клуб в плей-офф лиги. Ранее Знарок работал в тренерском штабе юниорской сборной России.

Игорь Знарок является младшим братом тренера «Ак Барса» Олега Знарка. Ранее сообщалось, что в руководстве «Ак Барса» рассматривается вариант его отставки с поста главного тренера.

«Белые медведицы» занимают седьмое место в турнирной таблице лиги.