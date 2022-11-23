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Третьяк рассказал, почему возникла необходимость ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Российская сборная отстранена от международных соревнований.
23 ноября 2022 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФХР Владислав Третьяк назвал причину сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне лиги в команде могут находиться пять иностранных игроков. Со следующего сезона их количество сократится до трех.

«В сегодняшних реалиях этот шаг необходим для развития отечественного хоккея. Ограничение количества иностранцев позитивно повлияет на самые разные аспекты хоккейной отрасли — как спортивные, так и экономические. Конечно, главная цель Федерации хоккея России — создание более благоприятных условий для развития российских игроков», — приводит ТАСС слова Третьяка.

В конце минувшего сезона президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига не планирует ужесточать лимит.

источник: ТАСС
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Третьяк рассказал, почему возникла необходимость ужесточения лимита на легионеров в КХЛ
Российская сборная отстранена от международных соревнований.
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