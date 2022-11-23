«Спартак» обыграл «Авангард», прервав девятиматчевую победную серию омского клуба в КХЛ

«Спартак» на выезде оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

В составе гостей отличились Максим Цыплаков, Джоуи Кин и Максим Чудинов.

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Рида Буше.

Таким образом, «Спартак» с 37 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Западной конференции. У «Авангарда» прервалась девятиматчевая победная серия, и они располагаются на шестой строчке Востока, имея в своем активе 39 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в Казахстане с «Барысом» (25 ноября), а «Авангард» отправится в гости к «Северстали» (26 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Спартак» – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Цыплаков (Старченко, Сериков), 29:06

0:2 – Кин (Хохлачев, Цыплаков), 35:25

0:3 – Чудинов (Хайруллин, Старченко), 57:26

1:3 – Буше (Береглазов), 59:59.