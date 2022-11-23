Шайба Войнова принесла «Ак Барсу» победу в матче с «Барысом»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 2:1.
За российскую команду забивали Дмитрий Воронков в большинстве (4-я минута) и Вячеслав Войнов (46). У казахстанского клуба численное преимущество реализовал Алихан Асетов (26).
Команды занимают восьмое и девятое место в Восточной конференции, казанцы набрали 32 очка, а коллектив из Астаны остался с 30-ю.
25 ноября «Ак Барс» примет «Спартак», «Ак Барс» спустя два дня сыграет дома с «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Казахстан) - «Ак Барс» (Казань) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Воронков (Галиев, Шипачев), 3:18 (Бол.)
1:1 – Асетов (Петухов, Бекетаев), 25:10 (Бол.)
1:2 – Войнов (Шипачев), 45:47
источник: «Советский спорт»