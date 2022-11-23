«Металлург» удержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022

Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.