«Металлург» удержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлаев» со счетом 2:1.
На голы хоккеистов «магнитки» Михаила Фисенко (6-я минута) и Дениса Зернова (28) башкирский клуб ответил шайбой Сергея Шмелева (29).
Команда из Магнитогорска набрала 46 очков и возглавила Восточную конференцию, где уфимцы с 41 очком располагаются на пятой позиции.
25 ноября «Салават Юлаев» примет «Автомобилист», после чего через два дня сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева», для которого данный матч будет следующим по календарю.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Фисенко (Коробкин, Дронов), 5:41
2:0 – 28 Зернов (Никонцев), 27:58
2:1 - Шмелев, 48:51
источник: «Советский спорт»