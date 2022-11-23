Кочетков заключил новый многолетний контракт с «Каролиной»

Российский вратарь Каролины Петр Кочетков заключил новое соглашение с «Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба «ураганов», 23-летний хоккеист подписал трудовой договор, рассчитанный на четыре года, до конца сезона 2026/2027.

Напомним, что Петр был выбран «Каролиной» под общим 36-м номером на драфте 2019 года.

Агент Дэн Мильштейн сообщил, что в следующем сезоне зарплата Кочеткова составит 1,75 миллиона долларов + 500 тысяч (подписной бонус). За следующие три года вратарь суммарно получит шесть миллионов.

В текущем сезоне россиянин провел четыре матча, в которых отразил 91,4 процента бросков.