Скабелка - после поражения от «Ак Барса»: Все мы расстроены результатом, но игра понравилась

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после матча регулярного КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

«Все мы расстроены результатом, но я могу сказать, что игра понравилась. Я считаю, что мы заслужили быть сегодня в очках, но сыграв хороший матч, по энергии и самоотдаче, не смогли сегодня добыть очки», - приводит слова специалиста пресс-служба казахстанского клуба.

За российскую команду забивали Дмитрий Воронков в большинстве (4-я минута) и Вячеслав Войнов (46). У казахстанского клуба численное преимущество реализовал Алихан Асетов (26).

Команды занимают восьмое и девятое место в Восточной конференции, казанцы набрали 32 очка, а коллектив из Астаны остался с 30-ю.

25 ноября «Ак Барс» примет «Спартак», «Ак Барс» спустя два дня сыграет дома с «Сочи».