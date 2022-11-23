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Скабелка - после поражения от «Ак Барса»: Все мы расстроены результатом, но игра понравилась

«Барыс» уступил своему сопернику со счетом 2:1.
23 ноября 2022 21:18

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после матча регулярного КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

«Все мы расстроены результатом, но я могу сказать, что игра понравилась. Я считаю, что мы заслужили быть сегодня в очках, но сыграв хороший матч, по энергии и самоотдаче, не смогли сегодня добыть очки», - приводит слова специалиста пресс-служба казахстанского клуба.

За российскую команду забивали Дмитрий Воронков в большинстве (4-я минута) и Вячеслав Войнов (46). У казахстанского клуба численное преимущество реализовал Алихан Асетов (26).

Команды занимают восьмое и девятое место в Восточной конференции, казанцы набрали 32 очка, а коллектив из Астаны остался с 30-ю.

25 ноября «Ак Барс» примет «Спартак», «Ак Барс» спустя два дня сыграет дома с «Сочи».

источник: ХК «Барыс»
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Скабелка - после поражения от «Ак Барса»: Все мы расстроены результатом, но игра понравилась
«Барыс» уступил своему сопернику со счетом 2:1.
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