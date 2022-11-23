Козлов - о шестом поражении «Салавата Юлаева» подряд: У нас команда полностью поменялась

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2). Уфимцы потерпели шестое поражение подряд.

«У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются», - приводит слова специалиста пресс-служба «СЮ».

Команда из Магнитогорска набрала 46 очков и возглавила Восточную конференцию, где уфимцы с 41 очком располагаются на пятой позиции.

25 ноября «Салават Юлаев» примет «Автомобилист», после чего через два дня сыграет в Уфе против «Металлурга».