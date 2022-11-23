Знарок рассказал, в чем «Ак Барс» был сильнее «Барыса» в матче КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1).

«В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»? Более-менее соблюдали игровое задание. Три удаления подряд в начале второго периода? Это дисциплина, с этим соглашусь», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

За российскую команду забивали Дмитрий Воронков в большинстве (4-я минута) и Вячеслав Войнов (46). У казахстанского клуба численное преимущество реализовал Алихан Асетов (26).

Команды занимают восьмое и девятое место в Восточной конференции, казанцы набрали 32 очка, а коллектив из Астаны остался с 30-ю.

25 ноября «Ак Барс» примет «Спартак», «Ак Барс» спустя два дня сыграет дома с «Сочи».