Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем льду разгромила «Виннипег Джетс».
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Маркус Фолиньо. Еще по одной шайбе забросили Мэйсон Шоу, Кален Эддисон, Кирилл Капризов и Мэттью Болди. Дважды «дикари» реализовали численное преимущество.
Гости ответили точным броском в исполнении Кайла Коннора.
«Миннесота» набрала 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Виннипег» с 23 очками остался шестым.
источник: «Советский спорт»