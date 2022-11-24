World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

«Столичные» смогли сломить сопротивление соперника только в овертайме.
24 ноября 2022 08:44
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на свое льду в овертайме переиграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Юханссон, реализовавший большинство, Сонни Милано и Александр Овечкин. Российский капитан «столичных» также отметился результативной передачей.

Гости ответили шайбами Моргана Фроста и Патрика Брауна.

«Вашингтон» набрал 19 очков, но по-прежнему занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от кубковой восьмерки на четыре очка.

«Летчики» с таким же количеством очков расположились следом.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Малкин реализовал решающий буллит в матче «Питтсбург» - «Калгари»
Россиянин принес своей команде победу.
24.11.2022 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом», Куликов набрал два очка
Основные события развернулись в первой половине встречи.
24.11.2022 09:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
«Столичные» смогли сломить сопротивление соперника только в овертайме.
24.11.2022 08:44
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег»
Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.
24.11.2022 08:28
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Знарок рассказал, в чем «Ак Барс» был сильнее «Барыса» в матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба.
23.11.2022 22:51
Хоккей
Козлов - о шестом поражении «Салавата Юлаева» подряд: У нас команда полностью поменялась
Накануне уфимцы уступили «Металлургу».
23.11.2022 21:56
Хоккей
Скабелка - после поражения от «Ак Барса»: Все мы расстроены результатом, но игра понравилась
«Барыс» уступил своему сопернику со счетом 2:1.
23.11.2022 21:18
Хоккей
Кочетков заключил новый многолетний контракт с «Каролиной»
Вратарь является воспитанником пензенской школы хоккея.
23.11.2022 19:36
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Металлург» удержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Магнитогорске.
23.11.2022 19:19
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шайба Войнова принесла «Ак Барсу» победу в матче с «Барысом»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Казахстане.
23.11.2022 18:50
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Если бы не Куртуа, был бы провал! Как Бельгия незаслуженно победила на ЧМ-2022 Канаду (видео)
Бронзовые призеры ЧМ-2018 стартовали на чемпионате мира в Катаре с минимальной победы над канадцами (1:0), причем голкипер Тибо Куртуа в начале игры отразил пенальти.
Главный шедевр пока за авторством Гави: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«Спартак» рискует опуститься в нижнюю сетку, Карпин уже стоит на вылет! В Кубке России жарко, как в Катаре
Пока футбольный народ наслаждается сенсациями на ЧМ в Катаре, Кубок России также изобилует неожиданными результатами: главный сюрприз 23 ноября случился в Самаре, где проиграл «Спартак».
Немцам показали «фильм ужасов»! Как Испания забила семь голов Коста-Рике, которая удивляла всех 8 лет назад
Чемпионы мира 2010-го в своем стартовом матче на ЧМ в Катаре разнесли костариканцев – 7:0!
«Параллели с Аргентиной напрашиваются». Сергей Кирьяков — о поражении Германии от Японии
Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсации в матче ЧМ-2022 Германия - Япония (1:2).
Японские «немцы» похоронили Германию! Как на ЧМ-2022 состоялась вторая суперсенсация
Сборная Японии благодаря двум голам игроков, выступающих в Бундеслиге, одержала волевую победу над сборной Германии (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.
Швейцария – Камерун, Уругвай – Южная Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 24.11.2022
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах G и H.
Роковая ошибка шейхов и другие мемы ЧМ-2022
Фиксируем все значимые события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках и видосах.
Как Россия с таджиками! Хорватия и Марокко сыграли самый скучный матч ЧМ-2022
Стартовая игра группы F между вице-чемпионами мира и марокканцами обошлась без забитых мячей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика