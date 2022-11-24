Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на свое льду в овертайме переиграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Юханссон, реализовавший большинство, Сонни Милано и Александр Овечкин. Российский капитан «столичных» также отметился результативной передачей.

Гости ответили шайбами Моргана Фроста и Патрика Брауна.

«Вашингтон» набрал 19 очков, но по-прежнему занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от кубковой восьмерки на четыре очка.

«Летчики» с таким же количеством очков расположились следом.