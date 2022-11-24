Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом», Куликов набрал два очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мэйсон Мактавиш, Дмитрий Куликов и Трой Терри. На счету россиянина также голевая передача.

Гости ответили шайбами Барклая Гудроу и Брейдена Шнейдера, которому ассистировал Артемий Панарин.

«Анахайм» набрал 13 очков, но это не позволило команде покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции.

«Рейнджеры» с 24 очками идут пятыми на Востоке.