Малкин реализовал решающий буллит в матче «Питтсбург» - «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Калгари Флеймз».
Встреча завершилась победой «пингвинов» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. В основное время Ян Рутта в первом периоде вывел хозяев вперед, однако в середине второй 20-минутки Диллон Дюбе забросил ответную шайбу.
В серии буллитов решающий бросок реализовал Евгений Малкин.
«Питтсбург» набрал 23 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной уонференции.
«Огоньки» с 21 очком остались седьмыми на Западе.
источник: «Советский спорт»