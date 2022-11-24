Малкин реализовал решающий буллит в матче «Питтсбург» - «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Калгари Флеймз».

Встреча завершилась победой «пингвинов» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. В основное время Ян Рутта в первом периоде вывел хозяев вперед, однако в середине второй 20-минутки Диллон Дюбе забросил ответную шайбу.

В серии буллитов решающий бросок реализовал Евгений Малкин.

«Питтсбург» набрал 23 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной уонференции.

«Огоньки» с 21 очком остались седьмыми на Западе.