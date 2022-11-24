«Ванкувер» победил «Колорадо», Михеев забил гол при передаче Кузьменко

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 4:3.

В составе канадской команды забивали Илья Михеев (1-я минута), Бо Хорват (31), Шелдон Дрис (46), а также Итан Бир (52), отметим, что при голе Михеева очко за результативность получил Андрей Кузьменко.

У клуба из США заброшенными шайбами отличились Микко Рантанен, оформивший дубль, забив сначала в равных составах (12), а потом в большинстве (18), и Кэйл Макар, реализовавший численное преимущество (36).

Таким образом, «Кэнакс» набрали 17 очков и поднялись на шестое место Тихоокеанского дивизиона, «Эвеланш» с 23 очками располагается на третьей позиции Центрального дивизиона.

«Колорадо» 25 ноября сыграет в гостях с «Нэшвиллом», «Ванкувер» спусти два дня проведет выездную встречу с «Вегасом».