Два очка Бучневича и Барбашева не помогли «Сент-Луису» в матче против «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сейбрз» дома нанес поражение «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев, в составе которых дублями отметились Джефф Скиннер и Джек Куинн. Еще по одной шайбе забросили Дилан Козенс и Виктор Олофссон. Дважды «клинки» реализовывали численное преимущество.

Гости ответили голами Павла Бучневича в большинстве и Брэйдена Шенна с передачи Ивана Барбашева.

«Баффало» набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Блюзмены» с 20 очками девятые на Западе.