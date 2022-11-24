Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» одержать волевую победу над «Чикаго»

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» со счетом 6:4.

В составе «Старз» забивали Джейсон Робертсон (14-я минута), Джейми Бенн в большинстве (51), Мэйсон Марчмент при непосредственном участии россиянина Дениса Гурьянова (54), Тилан Делландреа (55), Радек Факса (59) и тот же Робертсон, поразивший пустые ворота (60).

У «Блэкхокс» заброшенными шайбами отличились Сет Джонс (25), Андреас Атанасью (34), Коннор Мерфи (37) и Макс Доми (50).

Таким образом, «звезды» набрали 27 очков и закрепились на первом месте Центрального дивизиона, чью турнирную таблицу с 15 очками замыкают «индейцы».

«Чикаго» 25 ноября примет «Марсель», «Даллас» на следующий день сыграет дома с «Виннипегом».