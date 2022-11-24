«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе»: команды забросили 13 шайб, одна на счету Барабанова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» нанес поражение «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Джэйден Шварц. Еще по одной шайбе забросили Андре Бураковски, реализовавший численное преимущество, Винче Данн, Райан Донато, Джейми Олексяк, Оливер Боьркстранд и Мэттью Бенирс.

Гости ответили хет-триком Тимо Майера, а также точными бросками Логана Кутюра и Александра Барабанова. Одну из трех своих шайб Майер забросил в большинстве.

«Сиэтл» набрал 25 очков и закрепился в тройке лидеров Запада.

«Акулы» с 17 очками занимают 13-е место в турнирной таблице той же конференции.