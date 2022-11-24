Дубль Соркина помог ЦСКА уверенно обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

ЦСКА на выезде оказался сильнее «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу московского клуба.
В составе победителей отличились Матвей Гуськов, Максим Соркин (дважды) и Максим Мамин.
Таким образом, команда Сергея Федорова с 49 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Ларионова находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 44 очка.
В следующем матче ЦСКА примет дома «Витязь» (28 ноября), а «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет со СКА (26 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» – «ЦСКА» – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Гуськов (Хулапов, Мингачев), 9:17
0:2 – Соркин (Светлаков, Клаэссон), 14:51
0:3 – Мамин (Нестеров, Окулов), 28:21
0:4 – Соркин (Светлаков, Нестеров), 59:03.