Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников, прервав серию из пяти поражений в КХЛ

Минское «Динамо» на своей площадке оказалось сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу белорусского клуба.

В составе хозяев отличились Павел Варфоломеев, Владимир Алистров, Роман Горбунов и Виталий Пинчук.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Егора Мартынова (дважды) и Александра Скоренова.

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта прервала серию из пяти поражений и с 37 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке, имея в своем активе 51 очко.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 28 ноября в Москве.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Варфоломеев (Мороз, Спунер), 7:47

1:1 – Мартынов (Кодола, Игумнов), 23:46

1:2 – Скоренов (Волков, Уил), 26:33

2:2 – Алистров (Душак), 36:27

3:2 – Горбунов (Алистров, Душак), 38:04

4:2 – Пинчук (Горбунов, Меркли), 41:05

4:3 – Мартынов (Уил, Кудрявцев), 55:52.