World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников, прервав серию из пяти поражений в КХЛ

Встреча прошла в Белоруссии.
24 ноября 2022 21:32

Минское «Динамо» на своей площадке оказалось сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу белорусского клуба.

В составе хозяев отличились Павел Варфоломеев, Владимир Алистров, Роман Горбунов и Виталий Пинчук.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Егора Мартынова (дважды) и Александра Скоренова.

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта прервала серию из пяти поражений и с 37 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке, имея в своем активе 51 очко.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 28 ноября в Москве.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
1:0 – Варфоломеев (Мороз, Спунер), 7:47
1:1 – Мартынов (Кодола, Игумнов), 23:46
1:2 – Скоренов (Волков, Уил), 26:33
2:2 – Алистров (Душак), 36:27
3:2 – Горбунов (Алистров, Душак), 38:04
4:2 – Пинчук (Горбунов, Меркли), 41:05
4:3 – Мартынов (Уил, Кудрявцев), 55:52.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников, прервав серию из пяти поражений в КХЛ
Встреча прошла в Белоруссии.
24.11.2022 21:32
Хоккей
Дубль Соркина помог ЦСКА уверенно обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
24.11.2022 21:15
Хоккей
Дубль Суворова принес «Северстали» победу над «Витязем»
Матч регулярного прошел в Череповце.
24.11.2022 21:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе»: команды забросили 13 шайб, одна на счету Барабанова
Встреча оказалась самой результативной в завершившемся игровом дне.
24.11.2022 10:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» одержать волевую победу над «Чикаго»
«Звезды» уступали в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:4.
24.11.2022 09:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два очка Бучневича и Барбашева не помогли «Сент-Луису» в матче против «Баффало»
«Блюзмены» пропустили шесть шайб, забросив лишь две.
24.11.2022 09:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ванкувер» победил «Колорадо», Михеев забил гол при передаче Кузьменко
Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Денвере
24.11.2022 09:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Малкин реализовал решающий буллит в матче «Питтсбург» - «Калгари»
Россиянин принес своей команде победу.
24.11.2022 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом», Куликов набрал два очка
Основные события развернулись в первой половине встречи.
24.11.2022 09:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
«Столичные» смогли сломить сопротивление соперника только в овертайме.
24.11.2022 08:44
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира! Как Португалия победила Гану, а Криштиану установил вечный рекорд
В группе H португальцы с трудом переиграли сборную Ганы (3:2), которая забила первые африканские голы в Катаре.
Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 25.11.2022
25 ноября пройдут матчи второго тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Две штанги, много Кимов и ноль голов. Как Уругвай и Южная Корея скатали уже привычный для ЧМ-2022 «сухарь»
В стартовом поединке в группе Н сборные Уругвая и Южной Кореи обошлись без забитых мячей – это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
Какого цыпленка выберет Чао Бой? Букмекерский обзор
Очередной выпуск новостей из мира беттинга, разумеется, целиком посвящен чемпионату мира в Катаре.
«Эквадор может не проиграть голландцам, а США — англичанам». Прогнозы Колыванова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах A и B: Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США.
Как Медведев при плохой игре четыре месяца был первой ракеткой мира. Итоги мужского теннисного сезона
В уходящем году Даниил Медведев 16 недель возглавлял рейтинг АТР, что стало новым рекордом в истории нашего мужского тенниса. Но вот парадокс: на самом деле сезон-2022 сложился для него намного хуже предыдущего.
Простите, родичи! Как камерунец Брель Эмболо принес Швейцарии победу над сборной своей родины
В стартовом матче группы G на ЧМ-2022 сборная Швейцарии победила Камерун (1:0).
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
В десяточку! Как Овечкин забил в овертайме свой 790-й гол в НХЛ (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два очка и точным броском в овертайме принес своей команде волевую победу над «Филадельфией» (3:2).
Если бы не Куртуа, был бы провал! Как Бельгия незаслуженно победила на ЧМ-2022 Канаду (видео)
Бронзовые призеры ЧМ-2018 стартовали на чемпионате мира в Катаре с минимальной победы над канадцами (1:0), причем голкипер Тибо Куртуа в начале игры отразил пенальти.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика