Дубль Суворова принес «Северстали» победу над «Витязем»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Витязь» со счетом 3:2.

За хозяев льда забивали Игорь Гераскин (23-я минута) и дважды Александр Суворов, сначала в большинстве (26), а потом в равных составах (54). У гостей шайбы забрасывали Илья Аркалов (30) и Степан Старков (54).

Команды занимают восьмое и девятое места в Западной конференции. У «Витязя» 37 очков, а у «Северстали» - 34.

«Северсталь» 26 ноября примет «Авангард», »Витязь» спустя два дня сыграет в гостях с ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Витязь» (Московская область) - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

1:0 – Гераськин (Суворов), 22:13

2:0 – Суворов (Иванцов, Пыленков), 25:03 (Бол.)

2:1 – Аркалов (Авцин, Ежов), 29:36

3:1 – Суворов (Денисов, Луговяк), 53:15

3:2 – Старков (Волгин, Дорожко), 53:42