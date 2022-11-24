«Локомотив» в овертайме обыграл СКА в матче КХЛ

СКА на своей площадке принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу ярославского клуба

В составе хозяев отличился Марат Хуснутдинов.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Павла Красковсковского и Артура Каюмова.

Таким образом, команда Романа Ротенберга с 57 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина находятся на третьей строчке, имея в своем активе 46 очков.

В следующем матче СКА отправится на выезд к «Торпедо», а «Локомотив» примет дома «Сибирь». Обе игры состоятся 26 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА – «Локомотив» – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Хуснутдинов (Глотов, Жафяров), 7:19

1:1 – Красковский (Рафиков, Алексеев), 16:52

1:2 – Каюмов (Шалунов), 63:55.