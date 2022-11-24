Умер член Зала хоккейной славы швед Берье Сальминг

Член Зала хоккейной славы шведский защитник Берье Сальминг умер в возрасте 71 год, сообщает американское телевидение.

Сальминг последние годы жизни боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

В составe сборной Швеции Берье стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Большую часть своей заокеанской карьеры Сальминг провел в «Торонто», где играл с 1973 по 1989 годы и остается лучшим в истории защитником канадской команды, как по голам (148), так и по результативным передачам (620), а соответственно и по очкам (768).

В Зал славы Сальминга включили в 1996 году. До этого момента в нем не находилось ни одного шведского хоккеиста.