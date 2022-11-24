Кудашов прокомментировал поражение своей команды в динамовском дерби КХЛ

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4).

Отметим, что в составе москвичей дублем отметился Егор Мартынов, шайба на счету Александра Скоренова. Минский клуб ответил голами Павла Варфоломеева, Владимира Алистрова, Романа Горбунова и Виталия Пинчука.

«Мне мало, что есть сказать. Большое удаление разрушило наш план на игру. В игре 5 на 5 мы были лучше, владели преимуществом, но удаление перевернуло ход встречи», – приводит слова Кудашова пресс-служба московского «Динамо».

Добавим, что на текущий момент бело-голубые находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 41 очко.

28 ноября московскому «Динамо» снова предстоит встретиться с одноклубниками из Минска.