Вудкрофт назвал причины победы минского «Динамо» над московскими одноклубниками

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал коммантарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:4).

«Ключевым моментом стало длинное большинство, в котором мы забросили три шайбы. Снимаю шляпу перед игроками, они провели отличную игру», - приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба.

Команда Крэйга Вудкрофта прервала серию из пяти поражений и с 37 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке, имея в своем активе 51 очко.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 28 ноября в Москве.