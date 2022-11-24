Никитин назвал очень тяжелой победу «Локомотива» над СКА в матче КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ).

«Тяжелый матч, и мы, и соперник могли и выиграть, и проиграть. В овертайме мы были более удачливы. Ребята молодчики, много хороших моментов создали, где-то перетерпели, создавали в атаке», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

После этой встречи команда Романа Ротенберга с 57 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина находятся на третьей строчке, имея в своем активе 46 очков.

В следующем матче СКА отправится на выезд к «Торпедо», а «Локомотив» примет дома «Сибирь». Обе игры состоятся 26 ноября.