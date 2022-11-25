World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ротенберг – о поражении от «Локомотива»: СКА не хватило свежести, чтобы забить

Команда из Санкт-Петербурга уступила сопернику в овертайме.
25 ноября 2022 00:02
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о домашнем поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2).

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе петербуржцев единственной шайбой отметился Марат Хуснутдинов. Ярославцы ответили голом Павла Красковского.

Победную шайбу гостей в овертайме забросил Артур Каюмов.

«У нас осталось мало сил и эмоций после матча с ЦСКА. Но ребята все равно молодцы, показали настоящий характер. У нас были моменты, мы много бросали. Но, наверное, не хватило свежести, чтобы забить больше. Ошибка в овертайме все решила. Мы все проанализируем и разберем», – приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

Напомним, что после 35 сыгранных матчей СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 57 очков.

26 ноября подопечные Ротенберга отправятся в гости к «Торпедо».

Это интересно:
Ротенберг – о поражении от «Локомотива»: СКА не хватило свежести, чтобы забить
Команда из Санкт-Петербурга уступила сопернику в овертайме.
25.11.2022 00:02
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Никитин назвал очень тяжелой победу «Локомотива» над СКА в матче КХЛ
Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу ярославского клуба.
24.11.2022 23:29
Хоккей
Вудкрофт назвал причины победы минского «Динамо» над московскими одноклубниками
Белорусская команда обыграла своего соперника со счетом 4:3.
24.11.2022 23:15
Хоккей
Кудашов прокомментировал поражение своей команды в динамовском дерби КХЛ
Московский клуб уступил одноклубникам из Минска со счетом 3:4.
24.11.2022 22:48
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Умер член Зала хоккейной славы швед Берье Сальминг
Легенде «Торонто» был 71 год.
24.11.2022 22:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Локомотив» в овертайме обыграл СКА в матче КХЛ
Игра состоялась в Санкт-Петербурге.
24.11.2022 21:51
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников, прервав серию из пяти поражений в КХЛ
Встреча прошла в Белоруссии.
24.11.2022 21:32
Хоккей
Дубль Соркина помог ЦСКА уверенно обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
24.11.2022 21:15
Хоккей
Дубль Суворова принес «Северстали» победу над «Витязем»
Матч регулярного прошел в Череповце.
24.11.2022 21:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе»: команды забросили 13 шайб, одна на счету Барабанова
Встреча оказалась самой результативной в завершившемся игровом дне.
24.11.2022 10:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Что за красота от Ришарлисона! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Танцуют все! Как Бразилия начала ЧМ-2022 с карнавальной победы над Сербией
Главные фавориты чемпионата мира в Катаре бразильцы в своем первом матче обыграли сербов (2:0) благодаря дублю Ришарлисона и возглавили группу G.
Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира! Как Португалия победила Гану, а Криштиану установил вечный рекорд
В группе H португальцы с трудом переиграли сборную Ганы (3:2), которая забила первые африканские голы в Катаре.
Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 25.11.2022
25 ноября пройдут матчи второго тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Две штанги, много Кимов и ноль голов. Как Уругвай и Южная Корея скатали уже привычный для ЧМ-2022 «сухарь»
В стартовом поединке в группе Н сборные Уругвая и Южной Кореи обошлись без забитых мячей – это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
Какого цыпленка выберет Чао Бой? Букмекерский обзор
Очередной выпуск новостей из мира беттинга, разумеется, целиком посвящен чемпионату мира в Катаре.
«Эквадор может не проиграть голландцам, а США — англичанам». Прогнозы Колыванова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах A и B: Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США.
Как Медведев при плохой игре четыре месяца был первой ракеткой мира. Итоги мужского теннисного сезона
В уходящем году Даниил Медведев 16 недель возглавлял рейтинг АТР, что стало новым рекордом в истории нашего мужского тенниса. Но вот парадокс: на самом деле сезон-2022 сложился для него намного хуже предыдущего.
Простите, родичи! Как камерунец Брель Эмболо принес Швейцарии победу над сборной своей родины
В стартовом матче группы G на ЧМ-2022 сборная Швейцарии победила Камерун (1:0).
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика