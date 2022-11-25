Ротенберг – о поражении от «Локомотива»: СКА не хватило свежести, чтобы забить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о домашнем поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2).

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе петербуржцев единственной шайбой отметился Марат Хуснутдинов. Ярославцы ответили голом Павла Красковского.

Победную шайбу гостей в овертайме забросил Артур Каюмов.

«У нас осталось мало сил и эмоций после матча с ЦСКА. Но ребята все равно молодцы, показали настоящий характер. У нас были моменты, мы много бросали. Но, наверное, не хватило свежести, чтобы забить больше. Ошибка в овертайме все решила. Мы все проанализируем и разберем», – приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

Напомним, что после 35 сыгранных матчей СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 57 очков.

26 ноября подопечные Ротенберга отправятся в гости к «Торпедо».