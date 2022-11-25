«Большинства было немного, но зато КПД хороший». Тамбиев - о победе «Адмирала» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на победу команды в игре с «Нефтехимиком».
Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:3 в польз приморского клуба.
«Довольны тем, что выиграли. Большинства было немного, но зато КПД хороший. Соперник мастеровитый. У них много креативных игроков в составе, с таким соперником трудно обороняться, отбирать шайбу. Такую команду только с четырьмя голами и обыграешь, меньше не хватит.», - приводит пресс-служба лиги слова Тамбиева.
В субботу, 26 ноября, команды проведут ответный матч во Владивостоке.
источник: «Советский спорт»