Вадим Шипачев: Играли бы мы хорошо – ничего бы не писали

— Каково вам уже не первую неделю играть на фоне разговоров об отставке Олега Знарка? Писали, что этот выезд, который «Ак Барс» провел не лучшим образом, станет для главного тренера определяющим.

— Стараемся не обращать внимание. Много чего пишут: отставки, замены, обмены. Журналисты работают на полную катушку. Но я могу сказать одно: играли бы мы хорошо — ничего бы не писали. А пока вот так ковыряемся, то и слухи будут появляться. Никуда от этого не деться. Надо улучшать результаты. Победа над «Барысом» должна дать нам немного воздуха,- сказал Шипачев Sport24.