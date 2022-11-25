Вадим Шипачев: В этом сезоне много чего не получается. Илья Сафонов - пожалуйста

— На матче с «Барысом» капитаном был 21-летний Илья Сафонов. Это не бьет по вашему самолюбию, Радулову, других ветеранов?

— За Радулова не знаю, нужно у него спросить. Скажу за себя. Илья хорошо играет, поставили его капитаном — пожалуйста. Это тренерское решение. Знарок хочет — поставит капитаном хоть Радулова, хоть Войнова, хоть Петрова. Эти нашивки — приятно, но на твою игру не влияют. У нас команда собрана приличная по именам, ребята много что видели и выигрывали. Нет такого, что Сафонова сделали капитаном и кто-то обиделся. Я выхожу и делаю работу. Иногда делаю ее хорошо, иногда не получается. В этом сезоне много чего не получается,- цитирует Шипачева Sport24.