Хет-трик Принса принес «Спартаку» победу над «Барысом» в матче КХЛ

«Спартак» одержал гостевую победу над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе московской команды хет-трик записал на свой счет Шейн Принс, отличившийся на 19-й, 21-й и 39-й минутах. Одну шайбу забросил Александр Хохлачев (41). Единственный гол хозяев был забит усилиями Никиты Михайлиса (8).

Таким образом, подопечные Игоря Гришина удерживают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. Команда Андрея Скабелки находится на девятой строчке на Востоке, имея в своем активе 30 очков.

Добавим, что 27 ноября «Спартак» сыграет в гостях против «Трактора», а 28 ноября «Барыс» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Михайлис (Рахманов), 07:24

1:1 – Принс (Хохлачев, Кин), 18:05 (бол.)

1:2 – Принс (Хохлачев, Квартальнов), 20:49

1:3 – Принс (Локтионов), 38:58

1:4 – Хохлачев (Локтионов, Рибар), 40:39

Вратари: Гудачек – Рыбар