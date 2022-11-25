«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

«Салават Юлаев» на своем льду оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу башкирского клуба.
В составе хозяев в основное время отличились Данил Аймурзин и Шакир Мухамадуллин.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Сергея Зборовского и Даниила Тарасова.
Таким образом, «СЮ» с 43 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Автомобилист» находится на первой строчке, имея в своем активе 49 очков.
В следующем матче клуб из Уфы на своем льду примет «Металлург» (27 ноября), а команда, представляющая Екатеринбург, примет дома «Барыс» (28 ноября).
источник: «Советский спорт»