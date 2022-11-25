Хохлачев отреагировал на победу «Спартака» над «Барысом» в матче КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

Отметим, что 29-летний хоккеист во встрече отметился шайбой и двумя результативными передачами.

«У нашего соперника - день рождения. Но мы приехали побеждать, а не поздравлять «Барыс». Главное, что противостояние получилось зрелищным. Соперник оказался силен, но мы были лучше. Мы бьемся за каждый шанс и стараемся владеть шайбой. В такой игре не нужны контратаки», – приводит слова Хохлачева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 39 очков.

27 ноября «Спартаку» предстоит гостевой матч против «Трактора».