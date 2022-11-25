«Ребята грамотно сыграли в большинство, Кареев нас подтащил». Козлов - о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на победу команды в матче с «Автомобилистом».

Напомним, что встреча завершилась в овертайме победой башкирского клуба - 3:2.

«Игра мне понравилась, контроль шайбы, передача. Когда нужно, делали быструю игру, когда было необходимо — замедляли. Большинство — молодцы, там ребята грамотно сыграли. Андрей Кареев нас подтащил. Насколько важно было сегодня выиграть в психологическом плане? Небольшой камень с плеч у ребят упал», — цитирует Козлова официальный сайт «СЮ».

Добавим, что уфимский клуб с 43 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции.