Ассистентский хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Сент-Луисом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду нанесла поражение «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Брэйден Пойнт. Еще по одной шайбе забросили Александр Киллорн, Брэндон Хейгел и Ник Пол. Один раз «молнии» реализовали численное большинство, а их форвард Никита Кучеров трижды ассистировал партнерам. Одна голевая передача на счету Михаила Сергачева.

Гости ответили точными бросками Павла Бучневича и Джордана Кайру, которому россиянин отдал результативную передачу.

«Тампа» набрала 25 очков и вышла на седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» с 20 очками идет девятым на Западе.