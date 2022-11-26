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Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

Хозяева забросили две шайбы с интервалом в 33 секунды.
26 ноября 2022 08:55
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «островитян», в составе которых отличились Оливер Вальстрем, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон.

Хозяева ответили точными бросками Егора Чинахова и Кента Джонсона, реализовывавших численный перевес.

«Айлендерс» набрали 28 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 15 очками по-прежнему располагается на последнем месте.

источник: «Советский спорт»
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Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хозяева забросили две шайбы с интервалом в 33 секунды.
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