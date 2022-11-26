Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «островитян», в составе которых отличились Оливер Вальстрем, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон.
Хозяева ответили точными бросками Егора Чинахова и Кента Джонсона, реализовывавших численный перевес.
«Айлендерс» набрали 28 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 15 очками по-прежнему располагается на последнем месте.
источник: «Советский спорт»