Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

Вадим Шипачев: В этом сезоне много чего не получается. Илья Сафонов - пожалуйста

Ведущий форвард «Ак Барс» Вадим Шипачев высказался о решение главного тренера назначить капитаном команды на матч против «Барыса» Илью Сафонова.