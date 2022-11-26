«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу», Барабанов вновь отличился

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Джарет Андерсон-Долан, Филип Дано, реализовавший большинство, Виктор Арвидссон, Расмус Купари и Анже Копитар.
Хозяева ответили точными бросками Кевина Лабанка и Александра Барабанова.
«Короли» набрали 26 очков и занимают четвертое место на Западе.
«Акулы» с 17 очками расположились на 14-й позиции.
источник: «Советский спорт»