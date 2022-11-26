«Адмирал» второй раз за два дня выиграл у «Нефтехимика» и поднялся на второе место на Востоке

«Адмирал» второй раз за два дня выиграл у «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Павел Шэн (15-я минута) и Дмитрий Саюстов (33). Вратарь хозяев поля Никита Серебряков отразил 36 из 37 бросков в свои ворота.

У гостей шайбу забросил Евгений Митякин (60).

«Адмирал» набрал 48 очков и вышел на второе место в Восточной конференции, у «Нефтехимика» 29 очков. Команда из Нижнекамска занимает 10-е место на Востоке.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 28 ноября в Хабаровске с «Амуром», а «Адмирал» 30 ноября примет нижегородское «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Шэн (Шевченко), 14:25

2:0 – Саюстов (Елисеев, Горшков), 32:05

2:1 – Митякин (Камара, Лещенко), 59:50

Вратари: Серебряков - Тихомиров