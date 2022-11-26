World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Адмирал» второй раз за два дня выиграл у «Нефтехимика» и поднялся на второе место на Востоке

Голкипер владивостокской команды Серебряков отразил 36 из 37 бросков в свои ворота.
26 ноября 2022 12:25
автор: Александр Евграфов

«Адмирал» второй раз за два дня выиграл у «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Павел Шэн (15-я минута) и Дмитрий Саюстов (33). Вратарь хозяев поля Никита Серебряков отразил 36 из 37 бросков в свои ворота.

У гостей шайбу забросил Евгений Митякин (60).

«Адмирал» набрал 48 очков и вышел на второе место в Восточной конференции, у «Нефтехимика» 29 очков. Команда из Нижнекамска занимает 10-е место на Востоке.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 28 ноября в Хабаровске с «Амуром», а «Адмирал» 30 ноября примет нижегородское «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Шэн (Шевченко), 14:25

2:0 – Саюстов (Елисеев, Горшков), 32:05

2:1 – Митякин (Камара, Лещенко), 59:50

Вратари: Серебряков - Тихомиров

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Адмирал» второй раз за два дня выиграл у «Нефтехимика» и поднялся на второе место на Востоке
Голкипер владивостокской команды Серебряков отразил 36 из 37 бросков в свои ворота.
26.11.2022 12:25
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу», Барабанов вновь отличился
Россиянин демонстрирует результативную игру в текущем сезоне.
26.11.2022 09:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хозяева забросили две шайбы с интервалом в 33 секунды.
26.11.2022 08:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ассистентский хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Сент-Луисом»
В сумме россияне набрали шесть очков.
26.11.2022 08:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ребята грамотно сыграли в большинство, Кареев нас подтащил». Козлов - о победе над «Автомобилистом»
Уфимский клуб прервал серию из шести поражений.
25.11.2022 21:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Хохлачев отреагировал на победу «Спартака» над «Барысом» в матче КХЛ
Московская команда обыграла своего соперника со счетом 4:1.
25.11.2022 21:07
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ
25.11.2022 19:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ИИХФ объявила выговор ФХР за нарушение кодекса этики
Российская организация признана виновной в нарушении статей 2.2.1, 1.5 и статьи.
25.11.2022 18:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Хет-трик Принса принес «Спартаку» победу над «Барысом» в матче КХЛ
Красно-белые обыграли соперника со счетом 4:1.
25.11.2022 18:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Вадим Шипачев: В этом сезоне много чего не получается. Илья Сафонов - пожалуйста
Ведущий форвард «Ак Барс» Вадим Шипачев высказался о решение главного тренера назначить капитаном команды на матч против «Барыса» Илью Сафонова.
25.11.2022 16:24
Хоккей
«Мбаппе и Жиру забьют Дании, а Аргентина раздавит Мексику». Прогнозы Булыкина на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2002 в группах С и D: Тунис - Австралия, Польша - Саудовская - Аравия, Франция - Дания, Аргентина - Мексика.
791-й гол Овечкина, шедевр Кузнецова, два очка Капризова и три передачи Кучерова! Итоги русской пятницы в НХЛ (видео)
Точные броски Александра Овечкина и Евгений Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари» (3:0), а три результативные передачи Никиты Кучерова внесли весомый вклад в победу «Тампы» над «Сент-Луисом» (5:2).
Англия и США подписали «мирный договор». Как на ЧМ-2022 случилась пятая нулевая ничья
Во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборные Англии и США обошлись без голов – и обострили турнирную ситуацию в группе В.
Иранский эндшпиль и прощание с Катаром! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Традиция ЧМ-2022: Валенсия забивает и травмируется! Как Нидерланды чудом удержали ничью против Эквадора
В группе A после ничьей в матче 2-го тура Нидерланды - Эквадор (1:1) даже теоретические шансы на выход в плей-офф потеряли хозяева турнира катарцы.
Опять травма у Тутберидзе — теперь выбыла Петросян! Золото Гран-при в Перми разыграют Туктамышева с Муравьевой
В субботу и воскресенье на Урале пройдет шестой, последний отборочный этап Гран-при России.
Худший в истории хозяин чемпионата мира определен! Как Катар проиграл на ЧМ-2022 Сенегалу
Сборная Сенегала уверенно переиграла в матче 2-го тура группы А катарцев (3:1), которые остались с нулем очков в таблице.
Тунис – Австралия, Польша – Саудовская Аравия, Франция – Дания, Аргентина – Мексика: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 26.11.2022
26 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски попытаются сделать шаг в сторону плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
«Даже немцы еще могут выиграть золото, халява для Роналду закончилась, а Мбаппе пока не Зидан». Червиченко — о ЧМ-2022
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.
Спели гимн — и совершили подвиг! Как Иран вспомнил о стране и победил Уэльс, забив два гола после 98-й минуты (видео)
Провалившие стартовый матч ЧМ-2022 в группе B иранцы во втором туре переиграли Уэльс (2:0), забив оба гола в компенсированное время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика