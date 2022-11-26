«Бостон» выиграл 12-й матч подряд на своем льду и установил рекорд НХЛ

«Бостон Брюинз» победил в овертайме «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и установил новый рекорд лиги.

Эта победа стала 12-й подряд домашней победой команды со старта сезона, что превзошло прошлогоднее достижение «Флориды Пантерз» и «Чикаго Блэк Хоукс» в сезоне-1963/64.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Хозяева льда проигрывали две шайбы по ходу встречи, но переломили игру. Победная шайба была заброшена в овертайме.

«Бостон», набрав 36 очков, лидирует в общей таблице НХЛ, опережая «Нью-Джерси» на два очка.