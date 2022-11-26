Овечкин - об игре «Вашингтона»: Не важно как, но мы должны набирать очки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что команде срочно надо набирать как можно больше очков, чтобы вернуться в зону плей-офф, сообщают американские СМИ.

«Когда ты побеждаешь, то твоя уверенность растет. Но иногда можно сыграть хорошо, но не выиграть, и это расстраивает. Сейчас у нас ситуация такова, что нам нужны очки и их надо набирать не важно как. Если шайба неудачно отрикошетила или нам повезло – не важно. Нам нужны очки», - цитирует источник слова российского хоккеиста.

В пятницу «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 3:0. Овечкин отметился одной шайбой (791-й по счету) и одной результативной передачей.

«Вашингтон» набрал 21 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на четыре очка от зоны плей-офф.