Дубль Гусева помог СКА уверенно обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

СКА на выезде оказался сильнее «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу петербургского клуба.
В составе победителей дубль оформил Никита Гусев. Также по одному разу отличились Дмитрий Яшкин, Андрей Педан, Николай Поляков и Марат Хуснутдинов.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Николая Коваленко и Ю Сато.
Таким образом, команда Романа Ротенберга с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Ларионова находятся на четвертой позиции, имея в своем активе 44 очка.
В следующем матче СКА примет дома «Сочи» (29 ноября), а «Торпедо» отправится в гости к «Адмиралу» (30 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» – СКА – 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Голы:
0:1 – Яшкин (), 12:17
1:1 – Коваленко (Кручинин), 13:20
1:2 – Педан (Хайруллин, Хуснутдинов), 29:23
1:3 – Гусев (Хуснутдинов, Никишин), 30:58
1:4 – Поляков (Попугаев, Комаров), 48:42
1:5 – Гусев (Яшкин, Хуснутдинов), 50:24
1:6 – Хуснутдинов (Попугаев, Гусев), 51:50
2:6 – Сато (Федотов), 53:39.