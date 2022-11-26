«Локомотив» победил «Сибирь» в КХЛ, Полунин забросил две шайбы

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославского клуба.
В составе хозяев дубль оформил Александр Полунин. Также один раз отличился Сергей Андронов.
Таким образом, команда Игоря Никитина одержала третью победу кряду и с 48 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 45 очков.
В следующем матче «Локомотив» примет дома «Авангард», а «Сибирь» отправится на выезд к «Северстали». Оба противостояния состоятся 28 ноября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» – «Сибирь» – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Полунин (Красковский, Елесин), 30:16
2:0 – Полунин (Алексеев, Рафиков), 32:06
3:0 – Андронов (Коршков), 59:28.