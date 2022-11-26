«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Омский «Авангард» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Череповце завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Хозяева открыли счет на 7-й минуте. Отличился Игорь Гераськин. Во втором периоде Корбэн Найт сначала сравнял счет (21), а Арсений Грицюк на 26-й минуте вывел гостей вперед. В третьем периоде обошлось без заброшенных шайб.
«Авангард» набрал 41 очко и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Северстали» 34 очка и девятое место на Западе. Череповецкий клуб на три очка отстает от зоны плей-офф.
Следующую игру «Авангард» проведет 28 ноября в Ярославле против «Локомотива», а «Северсталь» примет «Сибирь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) – «Авангард» (Омск) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
1:0 – Гераськин (Пресс), 06:54
1:1 – Найт (Буше, Ткачев), 20:38
1:2 – Грицюк (Толчинский, Сведберг), 26:56.
Вратари: Королев - Демченко