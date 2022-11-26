Никитин похвалил «Локомотив» за победу над «Сибирью»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного первенства КХЛ.

«Натужно вкатывались в игру? Здесь есть вопрос физиологии. Мы прилетели в 4 часа ночи из поездки, тяжёлая игра в Петербурге была. Биоритмы были сбиты. Сон очень важен для восстановления. Тяжело входили в матч. Это было ожидаемо. Молодчики, что не надели глупостей в эти минуты. Во втором вкатились, общий фон у нас сравнялся, мы воспользовались этим», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

В составе хозяев дубль оформил Александр Полунин. Также один раз отличился Сергей Андронов.

Таким образом, команда Игоря Никитина одержала третью победу кряду и с 48 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 45 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома «Авангард», а «Сибирь» отправится на выезд к «Северстали». Оба противостояния состоятся 28 ноября.