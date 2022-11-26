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Мартемьянов считает, что ненужные удаления привели «Сибирь» к поражению от «Локомотива»

Новосибирский клуб уступил своему сопернику со счетом 0:3.
26 ноября 2022 21:15

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:3).

«Соперник грамотно сделал несколько наложений, у нас были ненужные удаления в зоне атаки. Это поставило результат матча на самый край», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Игоря Никитина одержала третью победу кряду и с 48 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 45 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома «Авангард», а «Сибирь» отправится на выезд к «Северстали». Оба противостояния состоятся 28 ноября.

источник: КХЛ
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