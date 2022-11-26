Кравец объяснил причины низкой результативности «Авангарда» в матче с «Северсталью»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат встречи регулярного первенства КХЛ, в котором его команда добилась тяжелой победы над череповецкой «Северсталью».

«Да, не так много забиваем в последних играх. Что-то не так работает. Смотрим видео, пытаемся что-то изменить. С другой стороны, сколько голов можно забить с такого количества бросков, как сегодня? 11 минут меньшинства за два периода, какая тут атака, какие голы? Нам нужно играть пять на пять и в большинстве, а у нас сегодня было всего одно большинство», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда». Хозяева открыли счет на 7-й минуте. Отличился Игорь Гераськин. Во втором периоде Корбэн Найт сначала сравнял счет (21), а Арсений Грицюк на 26-й минуте вывел гостей вперед. В третьем периоде обошлось без заброшенных шайб.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Северстали» 34 очка и девятое место на Западе. Череповецкий клуб на три очка отстает от зоны плей-офф.

Следующую игру «Авангард» проведет 28 ноября в Ярославле против «Локомотива», а «Северсталь» примет «Сибирь».