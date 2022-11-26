Ротенберг оценил победу СКА над нижегородским «Торпедо»

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята - молодцы, выполнили установку. Против нас играл серьезный соперник, очень быстрая команда, которая играет в быстрый комбинационный хоккей и забивает много голов. Мы очень серьезно готовились. Видно, что команда восстанавливается после всех имевшихся болезней. Начинаем полностью набирать обороты. Тем не менее, нам есть, над чем работать. Продолжаем работать дальше, готовиться к следующей игре. Отдельная благодарность - болельщикам, а также команде за самоотдачу», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу питерцев. В составе победителей дубль оформил Никита Гусев. Также по одному разу отличились Дмитрий Яшкин, Андрей Педан, Николай Поляков и Марат Хуснутдинов.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Николая Коваленко и Ю Сато.

Таким образом, команда Романа Ротенберга с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Ларионова находятся на четвертой позиции, имея в своем активе 44 очка.

В следующем матче СКА примет дома «Сочи» (29 ноября), а «Торпедо» отправится в гости к «Адмиралу» (30 ноября).